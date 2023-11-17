В Югре поддерживают традиционную культуру через деревянные игрушки

В селе Казым Белоярского района Югры работает семейная мастерская «ЛЮКАН», которая вносит свой вклад в сохранение и развитие культуры коренных народов Севера. Ее мастера производят уникальные деревянные пазлы и игрушки по мотивам мифов и традиций народов ханты и манси, в регионе у них нет аналогов.

Созданный в мастерской проект «Таежные краски Югорского края получил финансовую поддержку президентского фонда культурных инициатив в 2022 году. Благодаря ей в команда «ЛЮКАНа» запустила производство 20 развивающих игр, которые отражают традиционные виды деятельности коренных народов Севера – охота, рыболовство, оленеводство, обработка дерева и бересты, шитье, работа с мехом и сбор ягод.

Первая презентация этих игрушек прошла на региональном научно-практическом семинаре для учителей родного языка и педагогов Югры, где обсуждались различные игровые практики региона. Игрушки «ЛЮКАН» уже знакомы детям в образовательных учреждениях Белоярского района, Саранпауля, Сосьвы, а также представлены в историческом парке «Россия – моя история. Югра» в Сургуте и музее «Торум маа» в Ханты-Мансийске.

Этот проект вызвал большой интерес не только среди педагогов и родителей Югры, но и в других регионах России, благодаря своему уникальному подходу к обучению и сохранению культурного наследия.