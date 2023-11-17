Отличившиеся югорские школьники посетят выставку «Россия» в Москве

В Москве на ВДНХ проходит международная выставка-форум «Россия», на которой представлены главные достижения страны. Школьники и студенты из Югры округа получат возможность посетить это значимое событие, чтобы ознакомиться с экспозицией своего региона. На стенде Югры отражены достижения округа в различных областях, включая промышленность, науку, образование, культуру и здравоохранение. Ожидается, что за ближайшие месяцы выставку посетят более 1700 юных талантов из всех 22 муниципалитетов автономного округа.

Участниками поездки в Москву станут дети и подростки в возрасте от 7 до 17 лет, которые зарекомендовали себя в различных сферах деятельности. Это победители олимпиад, конкурсов, активисты молодёжных движений, медалисты и выпускники, написавшие ЕГЭ на максимальные баллы.

«Дети познакомятся с павильоном Югры, ключевыми предприятиями, узнают о возможностях, которые есть для самореализации, развития талантов. Такие выезды будут организовываться с ноября по апрель. Кроме того, мы планируем привезти детей из Макеевки», – рассказала заместитель губернатора Югры Елена Шумакова.

Стенд Ханты-Мансийского автономного округа расположен в павильоне № 75В. Вход на выставку для всех посетителей бесплатный.