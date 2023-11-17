В Югре прошло заседание дискуссионного клуба патриотического форума «Катюша»

В рамках VIII Международного гуманитарного форума «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели», проходящего 16-17 ноября в Ханты-Мансийске, состоялось заседание дискуссионного клуба Международного патриотического форума «Катюша». Участники мероприятия обменялись опытом и практиками в области развития международных патриотических проектов.

Заместитель губернатора Югры Елена Шумакова приветствовала участников клуба и подчеркнула важность форума «Катюша», который организуется регионом при поддержке Совета Федерации и включен в план мероприятий Совета Евразийского женского форума.

«Наша встреча носит прикладной характер. По ее итогам мы сформируем пул проектов, которые по вашему поручению губернатор Югры Наталья Комарова представит на 41-м заседании Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России для включения в план мероприятий объявленного в Содружестве Независимых Государств 2025 года Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Уверена, что мы выйдем на системные решения, которые получат развитие. Пользуясь случаем, обращаюсь к нашим партнерам из Сербии, Китая, Молдовы, Беларуси с предложением присоединиться к нашим инициативам», – отметила Елена Шумакова.

Председатель государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева подчеркнула, что сохранение исторической памяти и укрепление духовно-нравственных ценностей являются ключевыми задачами в воспитании молодежи.

Елена Шумакова также обратила внимание на поддержку правительства и президента России Владимира Путина в реализации гражданских и патриотических инициатив. Она упомянула о проекте Союза поисковых формирований «Долг и память Югры», в котором участвуют молодые люди из различных регионов нашей страны. Она также призвала зарубежных представителей, участвующих в форуме «Катюша», к активному вовлечению в международные гуманитарные проекты, подчеркнув важность их вклада в развитие страны и сохранение общих ценностей.