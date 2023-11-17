Перед началом морозов на дорогах в ХМАО развернули 51 пункт обогрева

В ХМАО развернули на трассах 37 стационарных, 11 мобильных и 3 подвижных пункта обогрева. Об этом пишет muksun.fm со ссылкой на региональный МЧС.

Спасатели советуют водителям отнестись более серьезно к поездке в зимнее время. Перед выездом необходимо проверить работу двигателя, аккумулятора и других систем автомобиля.

«В багажнике должны лежать теплая одежда, саперная лопатка, свечи, термос с горячим питьём. В экстренной ситуации необходимо немедленно звонить по номеру 112», — сообщает врио начальника пресс-службы регионального управления МЧС Надежда Рудакова-Березина.