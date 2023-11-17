В Югре на 8% снизился производственный травматизм за год

В Югре за девять месяцев 2023 года на производстве пострадали 82 человека. Это на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил первый заместитель губернатора округа Алексей Забозлаев в ходе обсуждения профилактики производственного травматизма.

«По данным государственной инспекции труда в округе за девять месяцев текущего года пострадали на производстве 82 человека. Количество пострадавших по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 8%», — отметил Алексей Забозлаев.

Наибольшее количество пострадавших зарегистрировано в организациях добычи нефти и газа, строительства, транспорта. «Основными видами несчастных случаев, связанных с производством, являются воздействие разлетающихся деталей машин, падение работников с высоты, обрушение и обвалы предметов или материалов, дорожно-транспортные происшествия на наземном транспорте», — уточнил замруководителя по охране труда Государственной инспекции труда в ХМАО Андрей Ульянов.

За 10 месяцев текущего года региональная Госинспекция труда провела 357 проверок. В результате выявлено 245 нарушений в области охраны труда, вынесено 4758 постановлений об административных правонарушениях должностных и юридических лиц, из них 703 предупреждения.