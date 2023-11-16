Югра совместно со Сбербанком разработала дорожную карту развития

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа в партнерстве с Сбербанком разработали инновационную модель устойчивого развития региона. Этот проект был создан по инициативе губернатора Югры Натальи Комаровой.

Цель работы – охватить комплексные аспекты устойчивого развития, включая защиту окружающей среды, повышение инвестиционной привлекательности и улучшение качества жизни населения. При разработке учитывались мнения жителей, представителей бизнеса и экспертов, рассказывает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры.

Первый этап разработки включал диагностику состояния региона по ключевым направлениям, таким как экология, занятость, инфраструктура и социальная поддержка. В процессе были опрошены более 4000 жителей и 800 представителей бизнеса. В результате были определены стратегические цели и разработаны конкретные рекомендации. Итоговая дорожная карта включает 19 приоритетных проектов.

Основное внимание уделяется доступности жилья, образованию, здравоохранению, модернизации ЖКХ и транспортной инфраструктуры. Планируется реализация более 120 природоохранных проектов до 2030 года, включая 50 проектов по сохранению леса. Модель также акцентирует внимание на развитии креативной экономики и синергии нефтеперерабатывающей промышленности с несырьевыми отраслями.

«Тесное взаимодействие населения, бизнеса и органов власти является, по нашему мнению, важнейшим направлением сбалансированного устойчивого развития Югры. Разработанная региональная модель предназначена для практического использования при реализации мероприятий, направленных на совершенствование политики устойчивого развития в регионе», – отметил директор департамента экономического развития и заместитель губернатора Югры Сергей Афанасьев.

Старший вице-президент Сбербанка по ESG Татьяна Завьялова выразила уверенность, что программа станет важным фактором в устойчивом развитии региона, улучшая его экологический, социальный и инвестиционный профиль.