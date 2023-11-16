В Югру частично возвращаются ковидные ограничения

На заседании оперативного штаба Югры, прошедшем под председательством губернатора Натальи Комаровой, обсуждалась текущая ситуация с коронавирусной инфекцией в регионе. «С 6 по 12 ноября в автономном округе зарегистрировано 1291 случай COVID-19. За последние четыре недели наблюдается рост заболеваемости на 188,8 процента», – сообщила Наталья Комарова.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Югре Майя Соловьева указала на стабильно высокую долю взрослых среди заболевших, особенно в возрастной категории 30-49 лет, среди которых большинство составляют служащие и рабочие. Она также отметила, что заболеваемость в основном проявляется в виде ОРВИ, но доля тяжелых форм увеличивается.

В ответ на ухудшающуюся эпидемиологическую ситуацию Майя Соловьева предложила усилить профилактические меры, в том числе организацию утренних фильтров, текущие уборки с применением дезинфицирующих средств и обязательное ношение масок в образовательных учреждениях и рабочих коллективах.

Наталья Комарова поддержала это предложение о возвращении к более строгим мерам профилактики: «Мы своим решением настаиваем на возвращении к жестким режимам профилактики заболевания, к личному участию руководителей администраций муниципалитетов во взаимоотношениях по этой теме с бюджетными и внебюджетными организациями. Данные, которые приведены специалистами, говорят о том, что в этом есть необходимость».