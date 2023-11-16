Свыше 50 человек зарегистрировала на своей даче пенсионерка из Когалыма

В Когалыме завершилось расследование уголовного дела в отношении 62-летней местной жительницы. Она обвиняется в фиктивной регистрации иностранных граждан, сообщает ОМВД города.

«Когалымчанка в период с июля по октябрь 2023 года зарегистрировала в жилом помещении, расположенном в СОНТ «Сибиряк» более 50 граждан России и фиктивно поставила на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации», - говорится в сообщении.

По данным полиции, у женщины не было намерения предоставить прописанным помещение для проживания. Все они проживали по другим адресам, что подтвердилось собранными материалами проверки. За свои услуги женщина получала денежное вознаграждение в сумме от одной до шести тысяч рублей с человека.

Уголовное дело направлено в суд. Пенсионерке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.