Синоптик пообещала холодный и снежный декабрь югорчанам

Декабрь в ХМАО ожидается холодным и снежным. Температура воздуха в первый месяц зимы будет «около нормы», сообщила ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Сенина.

«Прошлый декабрь был тоже «около нормы», и он выдался достаточно суровым. Теплые дни, конечно, были, но, в принципе, когда говорят «около нормы», то подразумевают холодную погоду. Осадков прогнозируют выше нормы. В общем, надо ориентироваться на холодный декабрь», - рассказала синоптик «Югорскому снегирю», уточнив, что этот прогноз предварительный.