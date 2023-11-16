Прокуратура проводит проверку по факту ДТП с пассажирским автобусом в ХМАО

В Кондинском районе произошло ДТП с пассажирским автобусом. Прокуратура начала проверку, сообщает пресс-служба окружного надзорного ведомства.

Авария случилась накануне, 15 ноября, недалеко от поселка Леуши. Предварительно установлено, что водитель автобуса не справился с управлением и съехал с проезжей части в кювет.

«В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению автоперевозчиком лицензионных требований при осуществлении пассажирских перевозок, а также проверено исполнение обязанностей организацией, отвечающей за состояние указанного участка дороги», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Также накануне в ХМАО произошло столкновение «КамАЗа» и Honda. В ДТП погибли два человека.