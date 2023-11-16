Губернатор Югры ответила на вопросы жителей Кондинского района

Губернатор Югры Наталья Комарова продолжает серию поездок в муниципалитеты автономного округа. Мероприятия нацелены на определение приоритетов развития территории в преддверии ежегодного отчета о результатах деятельности правительства Югры за 2023 год, инвестиционного послания и ежегодного обращения к жителям автономного округа, представителям общественности и депутатам думы автономного округа. Очередной муниципалитет, куда с визитом приехала глава региона, стал Кондинский район.

«По прогнозам департамента экономического развития Югры, команда Кондинского района совместно с жителями обеспечивают рост инвестиций в основной капитал, объем промышленного производства, снижение уровня регистрируемой безработицы. Это макропоказатели, которые имеют большое значение», – сказала в своей приветственной речи Наталья Комарова.

Глава региона отметила рост доходов муниципалитета на 2 процента, благодаря чему удалось сократить бюджетный дефицит. Кроме того, Кондинскому району была одобрена дотация в размере 81,7 млн рублей для обеспечения сбалансированности муниципальной казны. «Надеюсь все это, так или иначе, сработает на главный показатель – эффективность бюджетной политики и эффективность использования каждого бюджетного рубля», – добавила глава Югры.

В Кондинском районе активно ведутся работы по благоустройству. Завершено создание набережной в поселке Междуреченский, жители села Болчары получили новую спортивную зону «Энергия роста». В 2023 году введены в эксплуатацию врачебные амбулатории в селах Болчары и Леуши, а также поликлиника в поселке Мулымья. На ремонт и строительство дорог району было выделено 53,6 млн рублей, благодаря чему построены два километра дорог в селе Леуши и проведен капитальный ремонт дорог в поселках Мортка и Междуреченский.

Среди основных проблем, волнующих жителей Кондинского района, по информации Центра управления регионом, являются вопросы, связанные со здравоохранением, дорогами и ЖКХ. В частности, на встрече прозвучала обеспокоенность тем, что в домах нескольких поселений регулярно пропадает вода. Ситуацию прокомментировал глава муниципалитета Андрей Мухин: «Происходит очень большой разбор воды, мощностей не хватает. Это приводит к тому, что периодически вода в жилые дома не поступает, особенно жителям третьих,четвертых этажей. Сейчас мы отрабатываем ситуацию с ресурсоснабжающими организациями, ставим дополнительные насосы. Что касается Лиственничного и Ушьи, то у нас на следующий год запланирована реконструкция водоочистных сооружений, поэтому я надеюсь, что в следующем году мы эту проблему снимем».

Еще один вопрос касался газификации Кондинского района. Наталья Комарова отметила, что совместная с «Газпромом» программа по планомерному подведению «голубого топлива» в поселения муниципалитета утверждена, но есть трудности. «Кондинский район находится в отдалении от действующей системы магистральных трубопроводов, подающих газ, в том числе для нужд населения. В настоящее время рассматриваются несколько вариантов, начиная от системы и мощностей по производству и распределению сжиженного газа до попутного нефтяного газа. Сегодня можно сказать о том, что вопрос находится в активной стадии», – подчеркнула Наталья Комарова.

По ходу встречи разговор дошел до планов на 2024 году. Их основа заложена в народной программе – «Карте развития Югры», сформированной с учетом наказов жителей региона. В документ вошли 45 проектов Кондинского района, из которых 9 уже выполнены, а 15 находятся в стадии реализации. Среди приоритетных проектов на следующий год: строительство канализационных очистных сооружений в Кондинском и Луговом, а также лыжной роллер-трассы по биатлону в Междуреченском.

Одной из новаций нынешней серии рабочих поездок Натальи Комаровой по муниципалитетам стало онлайн-голосование, которое проходит на каждой территории, и завершится 19 ноября. Губернатор напомнила участникам встречи, что они могут поддержать лучшие проекты уходящего года в Кондинском районе, выбрать приоритет на 2024 год, а также предложить свою главную тему 2024 года в Югре. Все это ляжет в основу отчета о работе правительства Югры, инвестиционного послания и обращения губернатора к депутатам и жителям региона, которое состоится в конце ноября.