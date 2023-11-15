В пяти муниципалитетах Югры на 100% выполнили план по расселению аварийного жилья

В ХМАО менее чем за пять лет расселили 694 тыс. кв. м. аварийного жилья. В новые квартиры переехали более 44 тыс. югорчан. Округ перевыполнил план на 225% и занял третье место в России по скорости и качеству выполнения проекта переселения людей из аварийной жилплощади, сообщает региональный департамент строительства и ЖКХ в официальном телеграм-канале.

«На 100% выполнили план Пыть-Ях, Сургутский район, Ханты-Мансийск, Югорск и Нягань. Незначительно меньше показатели в Белоярском и Кондинском районах, а также в Когалыме и Сургуте. Например, в самом крупном городе округа только за этот год из 84 «авариек» 66 ликвидированы, еще 6 готовятся к сносу», - говорится в сообщении.

Для сохранения динамики Югре выделят дополнительные средства - почти 8 млрд рублей. Из этой суммы 7 млрд рублей пойдут на расселение аварийного жилья.