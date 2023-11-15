В Советском произошло ДТП с пострадавшим несовершеннолетним пешеходом

ДТП с пострадавшим пешеходом произошло накануне вечером на перекрестке улиц Губкина и Юбилейная в Советском. В результате аварии 13-летняя девочка получила травмы, сообщают в пресс-службе отделения пропаганды УГИБДД Югры.

«Около 20:46 на перекрестке улиц Губкина и Юбилейная в городе Советский, 33-летний водитель «Ford», по предварительным данным, на нерегулируемом пешеходном переходе не предоставил преимущество в движении и допустил наезд на пешехода», – рассказали в ведомстве.

Всего за минувшие сутки на дорогах Югры зарегистрировали два ДТП, в которых двое человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний пешеход.