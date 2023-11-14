В конкурсе «В инициативе будущее Югры» завершается этап сбора заявок

Завершается прием заявок на IV региональный конкурс «В инициативе будущее Югры», организованный Фондом «Центр гражданских и социальных инициатив Югры». Свои инициативы активные жители региона могли подавать с 1 по 14 ноября, а далее пойдет этап экспертной оценки и народного голосования.

Конкурс нацелен на поддержку и распространение успешного опыта реализации инициативных проектов, а также на стимулирование развития этой практики в Югре. Основные задачи конкурса включают популяризацию лучших проектов, консолидацию участников инициативного бюджетирования, а также содействие в обмене опытом и создании новых практик для улучшения общественной инфраструктуры.

С 18 по 30 ноября 2023 года пройдет этап народного онлайн-голосования, где каждый житель Югры сможет поддержать наиболее понравившиеся ему проекты. Победители будут определены в нескольких номинациях, включая «Общественное партнерство», «Общественное участие», «Самый оригинальный проект» и «Народное признание». Также будет специальная номинация от Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры».

Церемония награждения лучших проектов состоится 13 декабря 2023 года в Сургуте на «Северной школе консультантов инициативного бюджетирования». Это событие станет важной вехой в развитии общественных инициатив в регионе, подчеркивая вклад каждого участника в создание лучшего будущего для Югры.