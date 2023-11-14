В Ханты-Мансийске прошла выставка «ЮграТур 2023»

В Ханты-Мансийске прошел ХХII туристский форум «ЮграТур 2023» – главное деловое событие округа в сфере туризма. Его цель – демонстрация туристских возможностей муниципальных образований автономного округа, туристического бизнеса, проектов, реализуемых в регионе, стимулирование внутренних и въездных туристских поездок, обучение, обмен мнениями и лучшими практиками в сфере развития туристической отрасли с ведущими экспертами России.

Экспозиция форума была представлена семью выставочными и интерактивными площадками с участием югорских туроператоров, гостиничных комплексов, баз отдыха, этнографических объектов, музеев, югорских товаропроизводителей с организацией мастер-классов и интерактивных программ. Программа включала деловые мероприятия в формате круглых столов, панельных дискуссий, мастер-классов с привлечением спикеров федерального уровня.

Наш город в этом году презентовал концепцию «Сургут вчера, сегодня, завтра». В нее вошел рассказ об уже известных учреждениях культуры и искусства, а также и набирающих популярность объектов ремесленнического направления и активного туризма. Перспективное же развитие отрасли – создание новых объектов туристкой инфраструктуры, таких как НТЦ «ЮНИТИ ПАРК», креативный кластер, термальный лечебно-оздоровительный комплекс, центр гастрономического туризма, запуск второго моста через реку Обь и развитие придорожной инфраструктуры, строительства транспортно-логистического комплекса и реализации других перспективных проектов.

На сургутской площадке можно было узнать подробности как про описанную выше концепцию, так и познакомиться с работами местных мастеров, чьи товары станут прекрасными сувенирами для туристов, приезжающих в наш города. Это мастера Агентства креативных индустрий «КУЙ», «Обской кузницы», «Академии Стекла», «Колокола», «Карты сокровищ». Они же провели собственные мастер-классы. А также посетители стенда могли приобрести тур у победителя окружного конкурса «Лидеры туриндустрии Югры 2023», лучшего туроператора по внутреннему и въездному туризму округа – туристическо-визового центра «Наш мир».

Хорошая новость для жителей Сургута и Югры в целом – им вскоре будет более открыт и доступен Китай. «Сегодня планируются к подписанию соглашения между туроператорами Югры и Китайской Народной Республики по взаимному групповому безвизовому посещению туристических групп. По данным Росстата, за девять месяцев 2023 года туристический поток в Югру превышает аналогичные показатели 2022 года на 25 процентов», – рассказала губернатор Наталья Комарова.

Она также отметила, что правительство региона совместно с министерством экономического развития России реализуют проект в сфере детского туризма. Благодаря этому в Югре более пяти тысяч детей отправились в различные путешествия по программе социальных сертификатов. Наталья Комарова подтвердила, что эта программа получила отличные отзывы от школьников, родителей и туроператоров, так что она будет продлена на 2024 год.

Губернатор также воспользовалась случаем, чтобы пригласить участников «ЮграТура» на стенд нашего региона в московском ВДНХ: «Увидеть Югру – влюбиться в Россию!» – с таким девизом автономный округ участвует в выставке-форуме «Россия». Напомню, 23 ноября на выставке «Россия» состоится день Югры, в рамках которого будет представлено мультимедийное шоу «Магия края: путешествие по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре». Приглашаю вас, уважаемые земляки».

При поддержке Администрации Сургута