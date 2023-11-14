Жители Лангепаса пожаловались на коммунальные аварии после капремонта дома

Прокуратура Лангепаса провела проверку по обращению местного жителя. Он пожаловался на некачественное предоставление услуги горячего водоснабжения в многоквартирном жилом доме.

В ведомстве установили, что в 2018 году подрядная организация, заключившая договор с Югорским фондом капремонта, выполнила капремонт системы горячего водоснабжения в доме, где проживает мужчина.

«Как показала проверка, работы по ремонту инженерных систем горячего водоснабжения выполнены некачественно. В результате допущенных нарушений неоднократно происходили порывы на трубопроводе», - отметили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Прокурор Лангепаса обратился в суд с требованием обязать фонд капремонта отремонтировать трубопровод в рамках гарантийных обязательств. Суд иск удовлетворил.

Уточняется, что решение уже исполнено.