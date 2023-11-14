Двух водителей задержали в Нефтеюганске за опасные маневры на дороге

В Нефтеюганске полицейские задержали двух водителей за опасные маневры на дороге. На них составили сразу несколько административных протоколов, сообщает телеграм-канал «Полиция Югры».

«Накануне в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой двое неизвестных автолюбителей совершали на перекрестке улиц Нефтяников и Гагарина опасные маневры, создавая угрозу для других участников дорожного движения», - говорится в сообщении.

Водителями оказались мужчины 32 и 25 лет. Один из них является гражданином иностранного государства.

На водителей составили административные протоколы: за выезд на полосу встречного движения; проезд на запрещающий сигнал светофора; нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части; поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками; разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены.

Кроме того, решается вопрос о привлечении иностранного гражданина к административной ответственности за нарушение режима пребывания в России.