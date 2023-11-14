Глава депздрава ХМАО считает, что доступность абортов не должна снизиться

Глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский высказал свое отношение к запрету абортов. По его мнению, доступность данного вида медицинской помощи не должна снижаться. Ведь в прошлом для женщин не оставалось другого выхода, кроме как прибегнуть к криминальному прерыванию беременности, которую проводили в антисанитарных условиях. Это, зачастую, заканчивалось летальным исходом.

«Довольно сложный вопрос: должны ли аборты стать менее доступны? Нет. Когда-то, 30 лет назад, мне пришлось начинать работу в большой многопрофильной больнице, куда со всего региона попадали на лечение женщины с криминальными абортами. И я видел, как, несмотря на все усилия врачей, молодые красивые женщины умирали в течение нескольких часов от тяжелейшего сепсиса. Важно помнить о жизни мамы, о риске жизни будущей мамы, как минимизировать эти риски», – подчеркнул Добровольский.

Он считает, что нужно уделять внимание просвещению молодежи о методах контрацепции, чтобы нежелательная беременность, которую девушки хотели бы прервать, не наступила.