Жителям ХМАО напомнили об их правах при задержке авиарейсов

В Роспотребнадзоре ХМАО напомнили о правах пассажиров при задержке авиарейсов. В ведомстве подчеркнули, что информация о задержке или отмене рейса и причинах этого должна быть доведена до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту.

При этом перевозчик обязан организовать для пассажиров в пунктах отправления и в промежуточных пунктах следующие услуги:

предоставление комнат матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет;

два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов;

обеспечение прохладительными напитками при ожидании отправления рейса более двух часов;

обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рейса более четырех часов и далее каждые шесть часов - в дневное время и каждые восемь часов - в ночное время;

размещение в гостинице при ожидании отправления рейса более восьми часов - в дневное время и более шести часов - в ночное время;

доставка транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно в тех случаях, когда гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы;

организация хранения багажа.

Все эти услуги предоставляются пассажирам без взимания дополнительной платы.

Ранее сообщалось, что самолет Utair не может вылететь почти сутки из Нижневартовска в Тюмень по технической причине. Рейс должен был отправиться еще вчера, но его переносили несколько раз.