Годовалая девочка погибла при столкновении Audi и Lada на югорской трассе

В Госавтоинспекции ХМАО раскрыли подробности трагической аварии, которая произошла в субботу, 11 ноября. По данным ведомства, в результате ДТП погиб не только водитель отечественной легковушки, но и годовалая девочка-пассажир Audi.

Авария случилась в дневное время на автодороге Нягань-Талинка в Октябрьском районе. Предварительно установлено, что 34-летний водитель Audi, выполняя обгон, не убедился в безопасности и столкнулся с автомобилем Lada Granta, движущимся во встречном направлении.

«В результате происшествия 38-летний водитель Lada погиб на месте ДТП до прибытия скорой медицинской помощи, годовалая пассажирка Audi скончалась в течение суток в медучреждении, водитель иномарки и трое его пассажиров, в том числе 7-летняя девочка, получили травмы», - отметили в Госавтоинспекции.

Всего за выходные в Югре произошло 10 ДТП, в которых два человека погибли, в том числе один ребенок, и 14 получили травмы.