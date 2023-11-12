Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Октябрьском районе ХМАО

ДТП с погибшим произошло накануне, 11 ноября, в Октябрьском районе ХМАО. На 74-м километре автодороги «Урай - Нягань» столкнулись Audi и LADA, сообщает телегам-канал «Полиция Югры».

«По предварительным данным, водитель Audi, совершая обгон, выехал на встречную полосу, где столкнулся с LADA Granta. В результате ДТП водитель LADA погиб, а трое его пассажиров получили травмы различной степени тяжести», - говорится в сообщении.

Проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.