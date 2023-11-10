Мокрый снег и дождь пройдут в ХМАО в выходные

В ХМАО в предстоящие выходные синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег. Ветер подует с южной стороны, сильных холодов не ожидается.

По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии, в субботу, 11 ноября, столбик термометра покажет ночью -2-7 градусов, при прояснениях -9-14 градусов. Пройдут небольшие и умеренные осадки. В отдельных районах возможны гололед, изморось и туман. Днем воздух прогреется до +2-3 градусов. Местами - небольшие осадки, в западных районах - умеренные осадки (мокрый снег, дождь).

В воскресенье, 12 ноября, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью синоптики прогнозируют 0-5 градусов, при прояснениях -7-12 градусов. Днем столбик термометра покажет +2-3 градуса. Также пройдут небольшие и местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.