В Пыть-Яхе на пост главы города претендуют два кандидата

В Пыть-Яхе скоро будет новый мэр. Накануне там завершился прием документов от кандидатов на должность главы муниципалитета. Как сообщает пресс-служба городской думы, на конкурс заявились два претендента: заместитель мэра Лангепаса Дмитрий Горбунов и заведующий сектором военно-патриотического воспитания окружного отделения КПРФ Артем Аминов.

Эксперты и наблюдатели полагают, что в этой борьбе существенное преимущество – на стороне Дмитрия Горбунова. По всей видимости, именно он и возглавит Пыть-Ях в ближайшее время. Об этом говорит довольно серьезный послужной список как в образовании, так и в карьерных аспектах этого кандидата.

Дмитрий Горбунов – финалист конкурса «Лидеры России» 2018-2019 годов и участник программы «Лидеры изменений Югры», обладает обширным опытом в управлении и образовании, прошел обучение в Московской школе управления «Сколково» и РАНХиГС. В качестве заместителя мэра Лангепаса он отвечает за экономическое развитие, инвестиционную политику и цифровое развитие муниципалитета. Кроме того, он является членом рабочей группы по реализации Соглашения между Правительством Югры и администрацией города Макеевки, выполнял задачи в рамках гуманитарного сотрудничества и восстановления инфраструктуры на Донбассе. Совокупность этих фактов придает ему серьезный вес на местном уровне и повышает шансы избрания местными депутатами.

Сам Дмитрий Горбунов ранее подтверждал свое намерение баллотироваться на должность мэра Пыть-Яха: «Я принял решение подать документы на конкурс главы Пыть-Яха. Считаю, что смогу принести пользу на этой ответственной должности жителям города, если конкурсная комиссия, депутаты поддержат мою кандидатуру».

Наблюдатели, знакомые с принципами формирования кадрового резерва в Югре, отмечают, что кураторы внутренней политики в правительстве региона отдают предпочтение тем управленцам, которые не зависят от конкретных групп влияния, но при этом обладают хорошим практическим опытом. Кроме того, важный пункт для каждого нового претендента на высокую муниципальную и государственную должность – его патриотическая позиция.

Пока главой города остается Александр Морозов, его замена происходит в спокойном и плановом режиме, утверждают источники в истеблишменте Югры. Сам градоначальник в своих социальных сетях разместил большой пост о том, что покидает кресло мэра с 15 ноября, и благодарит жителей Пыть-Яха и губернатора Югры Наталью Комарову за доверие и совместную работу. «Уважаемые земляки! В моей жизни начинается новый период. С 15 ноября заканчиваются мои полномочия в качестве главы нашего города Пыть-Яха. Благодарю губернатора Югры Наталью Владимировну Комарову, Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Думу Ханты-Мансийского автономного Югры, Думу города, депутатов 7-го созыва города Пыть-Яха и сотрудников Администрации за оказанное мне доверие и возможность проявить себя в должности мэра нашего прекрасного и уютного города», – написал Морозов.

Он также указал на то, что команда администрации принимала все необходимые решения и прикладывала все силы для реализации намеченных планов и исполнения взятых обязательств. «Нашими общими и главными достижениями считаю, стали социально значимые проекты по благоустройству общественных территорий, ремонт автодорог, чистая вода и многое другое, связанное с жизнедеятельностью нашего города. Благодаря этому проживание в городе стало более комфортным», – отметил Александр Морозов. В конце он сказал, что продолжит работать на благо региона на новом месте. «Пыть-Яху и Югре желаю процветания!» – резюмировал глава.

Заседание конкурсной комиссии, на которой кандидаты на должность мэра Пыть-Яха презентуют свое видение социально-экономического развития города, назначено на 15 ноября.