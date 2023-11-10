Губернатор Югры посетила Сургутский район и Когалым

Губернатор Югры Наталья Комарова совершила рабочие визиты в Сургутский район и Когалым. Об этом она рассказала в своих социальных сетях. «ПАО «ЛУКОЙЛ» провело стратегическую сессию по определению наиболее эффективных проектов развития компании. Поддерживаемые Лукойлом, другими нефтегазодобывающими компаниями научно-образовательная деятельность, инновационные проекты обеспечивают лидирующее положение России на мировом энергетическом рынке. Перед началом сессии вручила нефтяникам награды президента Российской Федерации, министра энергетики Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», – написала глава региона.

Кроме того, Наталья Комарова осмотрела строящееся общежитие для студентов Когалымского политехнического колледжа. На данный момент строительство объекта выполнено на 82% компанией ООО «ЮграАртСтрой». Обсуждались дополнительные меры по благоустройству территории, включая создание зоны отдыха для студентов и расширение спортивной площадки.

В ходе поездки губернатор посетила IT-стойбище Степана Кечимова в Сургутском районе вместе с начальником управления президента РФ по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции Максимом Травниковым. Они встретились с Светланой Покачевой, мамой шестерых детей, которая выразила необходимость подключения к интернету для получения государственных услуг и образования детей. Наталья Комарова обещала, что работы по подключению стойбища Светланы к интернету будут завершены до конца июля 2024 года.