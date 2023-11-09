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Югорчанин выехал на квадроцикле на тонкий лед и провалился

В водоемах ХМАО с конца октября погибли трое мужчин

Югорчанин выехал на квадроцикле на тонкий лед и провалился
Фото: ГУ МЧС по ХМАО

В водоемах ХМАО за период с 29 октября по 9 ноября погибли трое мужчин. Все они провалились под лед, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«Причины выезда на ледовый покров у всех примерно схожи: рыбалка, желание сократить путь, побыстрее добраться к месту назначения. Не последнюю роль зачастую играют алкоголь и лихачество», - говорится в сообщении.

Так, 29 октября поступило сообщение о пропаже мужчины в Ханты-Мансийском районе. По словам родственников, он ушел на рыбалку и перестал выходить на связь. Позже в пойменной части реки Иртыш недалеко от деревни Ярки спасатели обнаружили полынью, в которой плавала шапка, на берегу были снасти и вещи. Рыбак погиб.

8 ноября пришло сообщение, что на реке Кахым в Белоярском районе слышны крики. Прибывшие на место первыми сотрудники полиции обнаружили, как мужчина ушел под лед, а на кромке осталась его куртка. На месте происшествия работают спасатели, мужчину ищут.

Еще один трагический случай произошел 9 ноября в Кондинском районе. В пяти километрах от поселка Кондинский на озере Большое Куртово под лед провалился квадроцикл с водителем. Мужчина утонул.

«Иначе как безрассудством такое поведение людей и не назвать, - подчеркивают специалисты ГУ МЧС по ХМАО. - В последнем случае в районе происшествия установлены запрещающие знаки. Ведь на крупных реках нашего северного округа есть участки, которые и в минус 30 не замерзают».

Спасатели напоминают, что структура некрепкого льда неоднородна. Участок, похожий внешне на однородный, может быть очень опасен. Особое внимание следует уделять нахождению детей у водоемов, которые в период ледостава являются источником повышенной опасности.


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Сегодня в 17:20, просмотров: 163, комментариев: 0
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