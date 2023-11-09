45 пачек сливочного масла и 35 дезодорантов украл югорчанин из магазина

В полицию Нефтеюганска обратилась директор одного из сетевых магазинов. Она сообщила, что неизвестный мужчина похитил 45 брикетов сливочного масла, 2 тюбика бальзама после бритья, 35 дезодорантов и 13 шампуней. Материальный ущерб составил порядка 18 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ОМВД города.

«Сотрудники отдела дознания и уголовного розыска изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. Им оказался 43-летний неработающий, неоднократно судимый житель Нефтеюганска», - рассказали подробности в пресс-службе.

Мужчина сознался в содеянном. По его словам, похищенный товар он продал, чтобы выручить деньги.

В отношении югорчанина возбудили уголовное дело по статье о краже. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.