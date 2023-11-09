Среди югорских волонтеров ищут добровольцев на Всемирный фестиваль молодежи

50 волонтеров Югры получат шанс попасть на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи. Стать добровольцем ВФМ - 2024 в Сочи может каждый желающий в возрасте от 18 лет (на момент проведения Фестиваля) и старше. Для этого необходимо обладать высоким уровнем мотивации, навыками работы в команде, коммуникабельностью, стрессоустойчивостью, владеть английским и другими иностранными языками, а также иметь волонтёрский опыт.

В организации и проведении Фестиваля будет задействовано 5 тысяч волонтеров из всех регионов России, в том числе около 250 жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Из Ханты-Мансийского автономного округа поедут на фестиваль 50 добровольцев. Регистрация открыта до 15 ноября 2023 года на https://fest2024.dobro.ru/. Тренеры волонтерского корпуса Всемирного фестиваля молодежи обучат добровольцев из всех регионов страны до конца января 2024 года.

Напомним, что Всемирный Фестиваль молодежи – это крупнейшее международное молодежное событие, которое соберет 20 тысяч участников из более 180 стран мира на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта 2024 года в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. До этого наша страна трижды принимала у себя праздник молодежи – в 1957-м, 1985-м и 2017 году.