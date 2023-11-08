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​Наталья Комарова провела встречу с жителями Березовского района

Губернатор Югры ответила на вопросы жителей Березовского района

​Наталья Комарова провела встречу с жителями Березовского района
Фото admhmao.ru

Губернатор Югры Наталья Комарова продолжает большую серию рабочих поездок по муниципалитетам автономного округа. Мероприятия нацелены на определение приоритетов развития территории в преддверии ежегодного отчета о результатах деятельности правительства Югры за 2023 год, инвестиционного послания и ежегодного обращения к жителям автономного округа, представителям общественности и депутатам думы автономного округа. На очереди – Березовский район.

Приветствуя участников встречи, Наталья Комарова напомнила, что главная задача разговора – подвести итоги уходящего 2023 года и актуализировать решения на следующий период. В Березовском районе намечается рост экономических показателей, что является результатом совместной работы и правильно выбранной стратегии развития, отметила глава региона.

«По прогнозным оценкам, в 2023 году, в сравнении с показателями прошлого года, в Березовском районе на 1,6 процента фиксируется рост объема промышленного производства, на 20 процентов – численность субъектов малого и среднего предпринимательства, включая самозанятых граждан, на 3,7 процента – оборот розничной торговли», – привела данные Наталья Комарова.

Она также отметила, что в 2023 году была достроена котельная в Игриме, и буквально на днях запланирован ввод в эксплуатацию аналогичного объекта в Березово. Под замену попали два километра ветхих инженерных сетей, канализационные очистные сооружения Березово будут реконструированы и начнут новый этап работы к 18 ноября 2024 года.

Наталья Комарова особо отметила успехи в области жилищного строительства, расселения из аварийного жилья: «С начала года введены в эксплуатацию 5,6 тысячи квадратных метров жилья, в том числе по одному многоквартирному дому в Березово, Тегах и Саранпауле. В Березово продолжается строительство трех многоквартирных домов. Два дома из трех находятся в завершающей стадии».

Как показывает тепловая карта Центра управления регионом, больше всего жителей Березовского района волнуют проблемы, связанные с отоплением, общественным транспортом и дорожным строительством. Непосредственно на встрече граждане обратили внимание на низкое качество воды в районе. На это отреагировал глава муниципалитета Павел Артеев – он сообщил, что на центральных водоочистных сооружений проведены работы, включая замену фильтров: «Благодаря этому качество воды улучшилось. Регулярно проводятся работы по замене старых сетей, в том числе водоснабжения. Проект по реконструкции водоочистных сооружений в Березово будет включен в государственную программу автономного округа».

Жители села Саранпауль рассказали губернатору, что плавучая поликлиника «Николай Пирогов» не может до них добраться из-за низкого уровня воды, поэтому было бы неплохо пересмотреть график ее движения. «“Николай Пирогов” и специалисты, работающие на нем, реализуют большой проект. Мы обязательно пересмотрим график. Также напомню, что мы уже заказали и строим новое судно для этих целей», – заверила югорчан Наталья Комарова.

Еще одна важная часть встречи – планирование работы на следующий год. Основой этого процесса являются предложения, внесенные в народную программу – Карту развития Югры, которая была сформирована с учетом пожеланий и наказов жителей. В нее вошли 34 проекта Березовского района, из которых уже реализованы десять, и еще пять находятся в стадии выполнения. Приоритеты включают строительство школы, канализационных очистных сооружений, а также образовательно-культурного комплекса, что позволит значительно улучшить социальную инфраструктуру и повысить качество жизни жителей Березовского района, подчеркнула глава региона.

В ходе встречи была представлена возможность прямого участия граждан в определении ключевых направлений развития через систему открытых опросов, доступных через QR-код. Жители могут поддержать лучшие проекты уходящего года и выбрать приоритет на 2024 год, а также предложить свою главную тему 2024 года в Югре. Все это ляжет в основу отчета о работе правительства Югры, инвестиционного послания и обращения губернатора к депутатам и жителям региона, которое состоится в конце ноября.

«28 августа исполнилось 430 лет Березово, 21 сентября – 70 лет с открытия первого месторождения газа в Западной Сибири – Березовского. 3 ноября Березовскому району исполнилось 100 лет. Пишем историю вместе», – резюмировала встречу Натальи Комарова. Запись трансляции встречи доступна в официальной группе региона «Югра» в социальной сети «ВКонтакте».


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08 ноября в 21:16, просмотров: 212, комментариев: 0
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