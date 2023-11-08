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В Югре приступили к обустройству зимников

Обустройство зимних дорог и ледовых переправ началось в ХМАО

В Югре приступили к обустройству зимников
Фото: телеграм-канал "Управление автодорог Югры"

В Югре приступили к обустройству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ, сообщает региональное управление автодорог. Всего в этом году планируется обустроить 2 461 км зимников, в том числе 23,5 км ледовых переправ.

«Уже завезена необходимая техника и оборудование, ведутся работы по проминке трассы автозимников и послойному намораживанию льда на ледовых переправах», - говорится в сообщении.

Уточняется, что сроки готовности автозимников во многом зависят от погодных условий. По контракту срок ввода в эксплуатацию - не позднее 25 декабря.

В ведомстве подчеркнули, что выезд на недостаточно прочный лед крайне опасен. За несанкционированный выезд на него предусмотрена административная ответственность и штраф.


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08 ноября в 17:44, просмотров: 282, комментариев: 0
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