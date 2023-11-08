В Радужном и Мегионе назначены новые прокуроры

В двух городах Югры назначены новые прокуроры. Прокурором Радужного стал Александр Остальцов, ранее занимавший аналогичную должность в Мегионе. А пост прокурора Мегиона занял Александр Лукьянов, который до этого был заместителем прокурора Сургута, сообщает пресс-служба окружного надзорного ведомства.

Александр Остальцов окончил Уральскую академию госслужбы. С 2002-го по 2010 год работал в органах прокуратуры Курганской области. В 2010 году начал работать в Югре. С 2019 года занимал должность прокурора Мегиона.

Александр Лукьянов окончил Югорский государственный университет. С 2011 года работал помощником Югорского межрайонного прокурора, прокурором и старшим прокурором отдела по надзору за следствием, дознанием в органах МВД, МЧС и оперативно-розыскной деятельностью. В последние годы занимал должности заместителя прокурора Мегиона и прокурора Сургута.