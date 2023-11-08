Губернатор Югры поделилась впечатлениями от стенда нашего региона на выставке «Россия»

Губернатор Югры Наталья Комарова поделилась впечатлениями от посещения Международного выставочного форума «Россия», где Югра представила свой стенд. Об этом она сообщила в своих личных социальных сетях, выразив особую гордость достижениями своего региона.

«Форум «Россия». Главное – наш стенд. Все и все работает: и мамонт, и Дед Мороз со Снегурочкой, и длинный теплый шарф, и нефть в суперпроектах. И ваши, уважаемые югорчане, достижения, – написала губернатор в соцсетях.

Во время визита глава региона также выделила стенды других российских регионов и партнерские площадки, подчеркнув их значимость и вклад в общую картину выставки. На мероприятие она пошла со старшими внуками, отметив схожесть впечатлений и интересов между поколениями: «Рада тому, что по ощущениям, интересам мы были «на одной волне».

Стенд Югры на выставке привлекал внимание Дедом Морозом и Снегурочкой, а также уникальной акцией с самым длинным в России шарфом. Экспозиция автономного округа была стилизована под квест «Путешествие по Югре», оформление которого включало элементы, характерные для всех времен года: от ярких красок осени до зимней белизны, отражающей снежность региона.

До апреля 2024 года на выставке Югра будет представлять свои достижения в самых разных сферах, от науки до туризма, придавая особое внимание экономическому развитию и инвестиционным проектам. Югорский стенд, расположенный в павильоне № 75В, открыт для всех желающих.

Выставка-форум «Россия» является значимым событием, демонстрирующим достижения всех регионов страны и способствующим установлению новых партнерских связей на федеральном и международном уровнях.