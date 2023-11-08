Губернатор Югры провела рабочую поездку в Березовский район

В ходе рабочего визита в Березовский район губернатор Югры Наталья Комарова провела инспекцию ключевых инфраструктурных объектов, касающихся здравоохранения и ЖКХ. Глава региона ознакомилась с текущим состоянием работ по реконструкции здания поликлиники Березовской районной больницы, финансируемой в рамках национального проекта «Здравоохранение», и строительством новой котельной.

Реконструкция поликлиники подходит к завершению с общей готовностью в 85 процентов, рассказывает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры. Уже завершены важные строительные этапы, включая прокладку труб и наружных сетей. После реконструкции площадь поликлиники увеличится до 1 500 квадратных метров, обеспечив доступность и комфорт для посетителей, в том числе для маломобильных групп населения.

Временно исполняющая обязанности главного врача Березовской районной больницы Екатерина Сагандукова подчеркнула значимость этой работы: «Увеличение площадей поликлиники – значительный вклад в первичную медико-санитарную помощь как жителям Березово, так и всего Березовского района».

Вторым значимым объектом стала новая котельная на 6 МВт в пгт Березово, которая уже завершила все необходимые пусконаладочные работы и находится на стадии подготовки документов для ввода в эксплуатацию. По словам начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству района Олега Бачина, новая котельная не только повысит качество теплоснабжения для местных жителей, но и принесет значительную экономию ресурсов.

Наталья Комарова подчеркнула, что регулярное посещение социально значимых объектов и взаимодействие с местными властями и жителями являются ключевыми аспектами ее рабочих поездок, направленных на контроль за исполнением поручений и обеспечение обратной связи с населением для дальнейшего развития региона.