Губернатор Югры выслушала отчет о работе от руководства Белоярского района

Во время рабочей поездки в Белоярский район губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с главой муниципалитета Сергеем Маненковым и местными депутатами для обсуждения текущих экономических и социальных вопросов района. Главный предмет встречи – подведение предварительных итогов года и «сверка часов» по планам на 2024 год.

Комарова отметила рост инвестиций в основной капитал в районе, а также усиление позиций частного бизнеса – на территории района зарегистрированы 576 малых и средних предприятий, а также более 1,3 тысяч самозанятых, которые платят налог на профессиональный доход.

«Рост числа самозанятых по сравнению с прошлым годом составил 257 человек. В бюджете на их поддержку выделено 11,8 миллиона рублей, больше десяти из них – деньги местного бюджета. Это позволило нам не допустить роста количества безработных: мы сохранили 180 рабочих мест и создали 28 новых», – рассказал Сергей Маненков. Более того, глава Белоярского района подчеркнул, что сегодня количество безработных в муниципалитете составляет всего 53 человека, что является самым низким уровнем безработицы за всю историю существования района.

В рамках встречи также были затронуты темы жилищного строительства и сноса аварийного жилья. Маненков сообщил о значительном прогрессе в решении данной проблемы: в 2023 году снесены 20 деревянных аварийных домов и планируется переселение половины из 122 семей, проживающих в аварийных условиях. Глава муниципалитета также выразил благодарность правительству округа за включение Березовского и Белоярского районов в Арктическую зону России, что открывает новые перспективы для развития региона.

Завершая встречу, Наталья Комарова подчеркнула значимость совместных усилий для дальнейшего развития Белоярского района и всего автономного округа, подтвердив поддержку муниципальных инициатив на уровне округа.