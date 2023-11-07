Назван самый популярный жанр книг среди жителей ХМАО

76% жителей Югры предпочитают книги читать, а не слушать. Аудиокниги выбирают 18% респондентов. Отечественных авторов жители региона предпочитают чуть чаще, чем зарубежных: 37% против 31% соответственно. Каждый третий затруднился с ответом, считая, что главное в книге не это.

«Самый популярный жанр книг у югорчан — фэнтези, его любят 38% опрошенных. Второе место делят детективы и научно-популярная литература (по 28%). На третьем месте — классика (26%). В топ-5 — исторические романы (20%) и книги о приключениях (15%). Литература по психологии нравится 12%. Деловую литературу предпочитают 11%. Триллеры любят 10%. Философскую, религиозную, эзотерическую литературу выбирают 6% опрошенных, любовные романы — 5%, нон-фикшн — 3%», – сообщает портал SuperJob.

Женщины любят сам процесс чтения больше мужчин (81 и 71% соответственно). Мужчины чаще женщин отдают предпочтение фэнтези, научпопу и бизнес-литературе. Женщины же чаще читают детективы, классику, литературу по психологии и любовные романы.

Среди респондентов до 34 лет больше всего поклонников зарубежных авторов (50%), среди опрошенных старше 45 лет — российских (47%). Те, кто моложе, больше любят фэнтези, научпоп, триллеры и психологическую литературу. Зрелые горожане чаще читают исторические и приключенческие романы.

Респонденты с доходом от 80 тысяч рублей в месяц предпочитают профлитературу и научпоп чаще тех, кто зарабатывает меньше.