Мошенники начали использовать новые банкноты для обмана жителей «тюменской матрешки»

После выхода новости о модернизации банкнот номиналом 5000 рублей жителям Тюменской области, ХМАО и ЯНАО стали поступать звонки от неизвестных лиц, которые предлагают в срочном порядке обменять старые банкноты на новые.

Мошенники представляются сотрудниками Центробанка или социальных служб и убеждают пожилых людей приготовить имеющиеся банкноты для «обмена». На самом деле их цель – присвоить деньги доверчивых граждан.

«Не верьте, это мошенники. Обновленные банкноты номиналом 5000 рублей поступят в обращение не скоро. Необходимо время на адаптацию оборудования для приема и выдачи банкнот. По мере его настройки банкноты будут появляться в обращении. Они будут обращаться наравне с привычными для нас банкнотами образца 1997 года. Никакого обязательного обмена нет и не будет! Замена одних купюр на другие будет проходить естественным образом – по мере износа и обветшания старых банкнот», – прокомментировала ситуацию заместитель управляющего Отделением Банка России по Тюменской области Ольга Патрактинова.

Банк России напоминает, что не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета и не звонит гражданам.

Для надежного определения подлинности банкнот необходимо проверять не менее трех защитных признаков. Их можно определить на просвет, на ощупь и при изменении угла зрения. Например, на новой пятитысячной купюре на просвет виден водяной знак. Он расположен на светлом поле в правой части банкноты, выполнен с плавными переходами от светлых участков к темным и включает высокосветлое изображение здания Главпочтамта и высокосветлое число «5000» с контрастными темными фрагментами.

Подробнее ознакомиться с внешним видом и признаками подлинности модернизированной банкноты можно на официальном сайте Банка России, а также отсканировав QR-код, который находится в нижней правой части лицевой стороны банкноты рядом с изображением Дома Севастьянова. Также можно воспользоваться мобильным приложением «Банкноты Банка России», где подробно описаны все защитные признаки.