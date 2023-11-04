Уровень газификации в Югре на 12,6% выше среднероссийского

Уровень газификации в ХМАО на сегодня составляет 85,7%. Это на 12, 6% выше среднероссийского показателя, сообщает окружной департамент строительства и ЖКХ.

«Газифицированы более трети населенных пунктов Югры. Только до конца этого года о дровах и угле навсегда забудут более 3 тысяч домовладений. Работы идут по графику», - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства отметили, что о желании обеспечить свои землевладения топливом заявили 3 439 югорчан. Уже заключено 3 000 договоров.

Социальная газификация стартовала в России в апреле 2021 года. Согласно прогнозам, в Югре к 2025 году потенциальный уровень газификации составит 90,6%.