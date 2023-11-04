Спрос на жилье начал сокращаться в ХМАО

В Югре после повышения ключевой ставки Центробанком начал сокращаться спрос на квартиры. Цены на жилье также падают. Наибольшее снижение стоимости ожидается ближе к Новому Году, оно коснется как новостроек, так и «вторички», рассказал риелтор из Сургута Антон Артамонов Ura.ru.

«По прогнозам, будет снижение цен по рынку. Уже наблюдается снижение входящего потока покупателей, и в ближайшие два месяца так и будет. Снижение спроса отражается на цене, которая начинает опускаться», — отметил специалист.

3 ноября Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 2 п.п. - до 15% годовых. Повышение стало четвертым с конца июля, за этот период ставка выросла вдвое. Ключевая ставка влияет на проценты по вкладам и кредитам в банках. В случае ее повышения ставки по этим продуктам также увеличиваются.