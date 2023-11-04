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​Наталья Комарова провела встречу с жителями Когалыма

Губернатор Югры провела встресу с жителями Когалыма

​Наталья Комарова провела встречу с жителями Когалыма
Фото admhmao.ru

Губернатор Югры Наталья Комарова продолжает серию рабочих поездок по всем муниципалитетам автономного округа. Она началась в октябре и продолжится в течение ноября. Цель этой большой работы – сбор предварительных итогов года от всех местных руководителей, а также обратная связь от жителей региона – все это ляжет в основу отчета о деятельности правительства Югры, обращения и инвестиционного послания губернатора. Очередной визит, встреча с руководством администрации и думы, а также гражданами, состоялся в Когалыме.

Приветствуя жителей города, Наталья Комарова отметила: «Главная задача встречи - подвести итоги уходящего года и актуализировать решения на следующий период». По ее словам, по прогнозам в 2023 году показатели социально-экономического развития Когалыма сохранятся на уровне прошлого года. К примеру, ожидается, что объем инвестиций составит 1,2 млрд рублей, а масштаб промышленного производства – 13,3 млрд рублей.

Наталья Комарова отметила, что в Когалыме продолжается реализация важного образовательного проекта по созданию когалымского филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета. По ее словам, строительство студенческого и учебного городка находится на завершающей стадии. Открытие филиала запланировано на февраль 2024 года. «Объект находится в хорошей стадии готовности. В его составе – учебный лабораторный корпус, общежития для студентов, жилье для профессорско-преподавательского состава. По графику производства работ уже в ноябре-декабре заказчик сможет получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Предполагается, что студенты и преподаватели начнут осваивать эти площади в феврале», – подчеркнула Наталья Комарова.

Глава Югры отметила активную политику руководства Когалыма в сфере благоустройства. В городе в этом году открыли скейт-парк, благоустроили несколько общественных пространств. Было отремонтировано 4,5 тысячи квадратных метров дорог и 1,6 тысячи «квадратов» тротуаров. Еще 1,5 тысячи квадратных метров тротуаров были построены.

Согласно «тепловой карте» Центра управления регионом, наибольшее число обращений жителей Когалыма касается здравоохранения, благоустройства, состояния дорог и работы общественного транспорта.

В частности, горожане обратили внимание главы региона на проблемы с записью к врачу через портал «Госуслуги». «Мы понимаем, где происходят сбои, и устраняем их вручную. После 20 сентября количество обработанных заявок выросло на порядок. Рассчитываю, что отработаем все должным образом, чтобы люди были удовлетворены», – объяснила ситуацию Наталья Комарова.

Также когалымчане обращались с просьбой расширить детскую поликлинику. Губернатор заверила, что эта проблема будет решена за счет передачи медучреждению площадей в одном из строящихся жилых комплексов. «Мы так же относимся к этому вопросу, как и вы. Здесь конфликта нет, а есть решение, которое обеспечит эту потребность», – заверила югорчан глава региона.

В ходе встречи обсуждались и планы на 2024 год. Наталья Комарова напомнила, что продолжает действовать народная программа – Карты развития Югры. В этот документ вошли 23 проекта по развитию Когалыма, из которых три реализованы. Среди приоритетов следующего года – реконструкция развязки "Восточная", строительство школы на 900 мест, общежития для политехнического колледжа, завершение возведения музыкальной школы. «Этот объект находится в высокой степени готовности. По всем ожиданиям в 2024 году она должна быть открыта. Сейчас занимаемся укомплектованием ее необходимым оборудованием», – подчеркнула Наталья Комарова.

И в ходе разговора с главой региона, и после него, вплоть до 19 ноября, жители Когалыма могут принять участие в онлайн-голосовании, посвященном главным достижениям города в 2023 году, приоритетным проектам 2024 года, а также предложить свою главную тему 2024 года в Югре. Все это можно сделать на портале «Открытый регион – Югра».

В завершение встречи Наталья Комарова отметила, что развитие города – это успех каждого его жителя. Разговор транслировался в прямом эфире в социальных сетях губернатора, а его запись размещена на странице ВКонтакте, где за два дня набрала почти 30 тысяч просмотров.


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04 ноября в 11:07, просмотров: 669, комментариев: 0
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