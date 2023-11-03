Сургут и Ханты-Мансийск стали лидерами по вводу нового жилья в ХМАО

Сургут, Ханты-Мансийск и Нефтеюганск стали лидерами в ХМАО по вводу новых многоквартирных домов в 2023 году. Об этом сообщает региональный департамент строительства и ЖКХ в официальном телеграм-канале.

«Наибольшее количество многоквартирного жилья введено в крупных городах Югры: Сургут – 112 880 тыс. кв. м., Ханты-Мансийск – 101 414 тыс. кв. м, Нефтеюганск – 74 842 тыс. кв. м.», - говорится в сообщении.

По ИЖС лидирует Сургутский район – 37 868 тыс. кв. м. Следом идут Сургут – 36 431 тыс. кв. м. и Ханты-Мансийск – 23 325 тыс. кв. м.

Всего в Югре в 2023 году запланировано построить 950 тыс. кв. м. жилья. Уже построено 582 тыс. На многоквартирные дома приходится 357 тысяч «квадратов». На индивидуальное жилищное строительство - 225 тысяч кв. м.