​В магазине Ханты-Мансийска обнаружили полутораметрового краснокнижного осетра

На продавца из Ханты-Мансийска завели уголовное дело. 64-летняя женщина обвиняется в незаконном приобретении, хранении и продаже особо ценных водных ресурсов, занесенных в Красную книгу РФ, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по ХМАО – Югре получили информацию о том, что на продажу выставлена партия рыбной продукции, предположительно добытой браконьерами. При проверке данные подтвердились», - сказано в сообщении.

В ходе обыска в одном из продуктовых магазинов Ханты-Мансийска полицейские обнаружили полутораметрового сибирского осетра, занесенного в Красную книгу РФ. Причиненный водным биологическим ресурсам ущерб оценили в сумму 481 368 рублей.

По данным полиции, продавец магазина приобрела особо ценный вид рыбы для дальнейшей перепродажи по более высокой цене. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.