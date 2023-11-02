Правительство Югры утвердило отчет о работе за 2023 год

На еженедельном заседании правительства Югры был одобрен отчет губернатора автономного округа о деятельности правительства за 2023 год, включая выполнение задач, поставленных думой Ханты-Мансийского автономного округа. Это всесторонний аналитический документ, содержащий результаты деятельности исполнительной власти, направленной на социально-экономическое развитие региона и улучшение жизни югорчан.

«В основу формирования отчета результатов деятельности правительства заложен принцип стратегического целеполагания Российской Федерации. Отчет включает информацию о реализации пяти национальных целей развития страны. Мероприятия, обозначенные в отчете, исполняются по 12 национальным проектам», – отметил директор департамента экономического развития и заместитель губернатора Сергей Афанасьев.

Основными приоритетами региональной политики в 2023 году были реализация национальных целей России до 2030 года, включая сохранение населения и здоровья, создание условий для самореализации и развития талантов, формирование комфортной и безопасной среды, стимулирование достойного и эффективного труда, а также цифровой трансформации.

«В 2023 году автономный округ сохранил позиции в десятке регионов-лидеров по уровню доходов населения: восьмая позиция, и оплате труда работников – третья позиция. Уровень регистрируемой безработицы в сентябре 2023 года достиг минимума за всю историю наблюдений: на 1 октября 2023 года он составляет 0,29 процента. Это четвертое место в пятерке субъектов Российской Федерации с низким уровнем безработицы. По данным Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, в 2023 году автономный округ вошел в число регионов с высоким уровнем цифровой трансформации, заняв вторую позицию», – озвучила несколько пунктов отчета Наталья Комарова.

Губернатор Югры огласит отчет о деятельности правительства за 2023 год, инвестиционное послание и ежегодное обращение к жителям округа в конце ноября. Трансляция будет доступна на официальных аккаунтах губернатора Югры в социальных сетях «ВКонтакте», «Телеграме» и «Одноклассниках».