Югра вошла в тройку регионов-лидеров по сбору макулатуры в рамках Всероссийской акции «БумБатл». Жители округа уже собрали 5 тонн 350 кг макулатуры. Акция продлится до 15 ноября, сообщила губернатор Наталья Комарова.

«Акция помогает сократить излишки потребления бумаги, организовать систему ее переработки. Приглашаю вас, земляки, присоединиться к масштабной акции», - написала глава региона в своем телеграм-канале.

Принять участие в акции могут школьники, студенты, воспитанники детских садов - все желающие, как самостоятельно, так и в составе организаций. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте бумбатл.рф. Сдать макулатуру можно в экоцентры «Югра Собирает» в Ханты-Мансийске (ул. Чехова, 74), Нижневартовске (ул. Комсомольское озеро, 2) и Сургуте (ул. 30 лет Победы, 74).

По итогам проекта объявят самые результативные регионы страны.