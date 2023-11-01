Правительство Югры подготовило проект бюджета на 2024 год

Правительство Югры на заседании под председательством губернатора Натальи Комаровой утвердило проект бюджета округа на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Ожидается, что в 2024 году доходы казны составят 332,1 млрд рублей, а расходы – 380,6 млрд рублей. В последующих периодах доходы немного вырастут (до 337 млрд), а расходы упадут до уровня 355-360 млрд рублей.

«Бюджет сформирован исходя из базового варианта прогноза социально-экономического развития и обеспечивает устойчивость и сбалансированность бюджетной системы автономного округа, предусматривает реализацию мер экономической политики, достижение национальных целей развития и приоритетов социально-экономического развития Югры», – прокомментировала директор департамента финансов и заместитель губернатора Вера Дюдина.

По словам Натальи Комаровой, ключевая задача региона, отраженная в бюджете – выполнение социальных обязательств и развитие экономики Югры. «Социальная направленность расходной части бюджета обеспечивается расходами на деятельность социальной сферы. Так, расходы на социальную поддержку не менее 450 тысяч граждан, проживающих в Югре, на 2024–2026 годы составят 187,3 миллиарда рублей», – отметила глава региона.

В дальнейшем бюджету Югры предстоит пройти рассмотрение на комитетах думы округа, а затем он будет принят на пленарном заседании парламента в конце ноября.