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​Станция переливания крови Югры придумала лучший в России интернет-проект о донорстве

Югорскую станцию переливания крови отметили на всероссийском форуме

​Станция переливания крови Югры придумала лучший в России интернет-проект о донорстве
Фото vk.com/spksurgut

Станция переливания крови Югры подготовила лучший в России интернет-проект в сфере донорства. Соответствующее признание случилось на XVВсероссийском форуме службы крови, в котором приняли участие более 500 специалистов со всей России – не только работников станций переливания, но и представителей правительства страны, Федерального медико-биологического агентства России, Российского Красного Креста и других. Делегация Югры состояла из главврача Станции переливания крови Юрия Чемакина, заводтелом заготовки крови и ее компонентов Татьяны Горячкиной и двух специалистов по связям с общественностью.

«На участие в конкурсе профессионального мастерства, приуроченном к форуму, были заявлены три югорских проекта. Один из них – «Есть контакт!» – о создании и продвижении интернет-сообщества, признан лучшим интернет-проектом в России в сфере донорства крови, – поздравила земляков губернатор Наталья Комарова. – Сообщество Станции переливания крови Югры создано в 2015 году. На онлайн-площадке сотрудники медицинской организации рассказывают о донорстве крови и костного мозга, публикуют истории спасения жизней. За новостями следят почти 10 тыс. человек, группа – одна из самых многочисленных среди сообществ медицинских организаций нашего региона».

Департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры также отметил, что региональная станция переливания крови также заняла второе место на конкурсе профмастерства со своим буклетом «Азбука донорства». Он предназначен для объяснения работы службы крови детям.

Добавим, что в Югре почти 20 тысяч доноров, из которых 9,7 тысячи удостоены знаком «Почетный донор России». «В 2022 году югорские доноры сдали 36 434 литра цельной крови. Спасибо вам, уважаемые югорчане», – написала в соцсетях Наталья Комарова.


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Сегодня в 17:44, просмотров: 175, комментариев: 0
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ИНН 8617002073. ООО "Газпром трансгаз Сургут" еrid: Kra23X4yb реклама на siapress.ru 
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