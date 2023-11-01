Глава Покачей отчитался о работе перед губернатором Югры

Губернатор Югры Наталья Комарова провела встречу с главой Покачей Виктором Таненковым, председателем думы города Александром Руденко и его коллегами-депутатами. Они обсудили предварительные итоги года и социально-экономическое положение муниципалитета.

Согласно прогнозам, в Покачах в 2023 году ожидается увеличение объема промышленного производства на сумму 1,1 миллиарда рублей по сравнению с предыдущим годом. Виктор Таненков отметил, что в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» 17 бизнесам города были предоставлены субсидии на общую сумму почти 2 миллиона рублей.

«Благодаря дополнительному выделению средства из окружного бюджета, планируется оказать еще дополнительную поддержку четырем предпринимателям на общую сумму в 421 тысячу рублей, – отметил Виктор Таненков. – Оживлению экономики способствует рост предпринимательской активности. Специальный налоговый режим для самозанятых граждан позволил многим выйти из тени и осуществлять свой бизнес легально — за год самозанятых в Покачах стало на 172 больше. Показатель безработицы остается на стабильно низком уровне. За 2023 год количество безработных снизилось практически вдвое и составляет 39 человек. При этом на рынке труда более сотни вакансий, среди которых в основном предложения по рабочим специальностям: водители, электромонтеры, машинисты, медицинские работники, учителя».

Наталья Комарова акцентировала внимание на прописанные в Карте развития Югры планы по капремонту детсада «Сказка» в 2024 году и попросила рассказать, как обстоят дела с их реализацией. «Чтобы не нарушать образовательный процесс, мы решили разделить весь ремонт на три этапа. В этом году мы в первую очередь отремонтировали крышу. На следующий год планируем провести модернизацию пищевого блока и обшить фасады, и на третьем этапе проведем ремонт внутренних сетей и косметический внутренний ремонт. Практически все этапы можно будет выполнять в летний период, когда большинство детей разъезжаются в отпуск. Остальных ребят можно будет перераспределить по другим дошкольным учреждениям», – цитирует ответ Таненкова департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей региона.

Наталья Комарова также отметила, что власти города занимаются созданием условий для развития молодежи: «Знаю, что работаете над проектом по объединению культурных, досуговых, молодежных организаций путем создания молодежного пространства «Культурно-выставочный центр». Хорошая идея. Судя по подходу, не сомневаюсь, что ее подсказали молодые люди. Поддерживаю это решение, важно, чтобы пространство действительно было максимально наполнено возможностями для проактивности с участием молодых людей: не только посмотреть концерт, спектакль, КВН, но и создавать».