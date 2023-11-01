В Югре оставленную в автомастерской машину продали на запчасти

В Советском районе полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя. Он обвиняется в краже, совершенной с причинением значительного ущерба. По версии следствия, мужчина продал на запчасти машину, оставленную в автомастерской для проведения ремонта, сообщает пресс-служба ОМВД по Советскому району.

Инцидент произошел в 2021 году. У женщины, работающей вахтами в ХМАО, сломался автомобиль Volkswagen, и она отдала его на ремонт в один из автосервисов Советского.

«Автомобиль ремонтировали разные мастера, и перегнали в другой сервис. Однако в дальнейшем автослесарь, у которого оставалась машина, перестал выходить на связь с собственницей, а приехавшей в Советский подруге сообщил, что машины у него нет. Сумма ущерба для потерпевшей составила 247 500 рублей», - рассказали в пресс-службе полиции.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина продал машину на запчасти.

Уголовное дело передано в суд. Автослесарю грозит до пяти лет лишения свободы.