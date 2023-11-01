В Нягани борются с агрессивной рекламой «заезжих гастролеров»

В Нягани борются с агрессивной несанкционированной рекламой. На этот раз улицы города заполонили листовки «Финской ярмарки», сообщил глава города Иван Ямашев.

«Листовки расклеены на столбах, фасадах домов, торговых центров и остановочных комплексов. Они призывают горожан посетить распродажу, однако организатор мероприятия в очередной раз не учел требования муниципальных властей и правила городского благоустройства, которые запрещают размещение подобных материалов в неустановленных местах», - написал Ямашев в своем телеграм-канале.

По его словам, нарушения фиксируют сотрудники администрации Нягани. «Члены группы продолжают проводить разъяснительную работу с нарушителями - «заезжими гастролерами», которые снова невинно обещают все убрать. Пока же подобный маркетинговый ход активно портит внешний облик нашего города», - резюмировал градоначальник.