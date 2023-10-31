В Югре в ДТП с «КамАЗом» и автобусом погибли два человека

В Ханты-Мансийском районе Югры, на территории Рогожниковского месторождения, произошло ДТП с двумя погибшими. Легковушка столкнулась с «КамАЗом» и автобусом - погибли два человека.

Авария случилась в минувшую субботу, 28 октября. По данным окружной ГИБДД, водитель Kia Rio врезался в «КамАЗ», который стоял на обочине дороги без аварийного освещения. После этого легковушку отбросило под встречный автобус с вахтовиками «Сургутнефтегаза».

В ДТП погибли водитель и пассажирка Kia. Погибшие - жители поселка Карымкары, 43-летний мужчина и 39-летняя женщина, уточняет «Вестник».