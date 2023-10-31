Югорская пенсионерка 27 раз перевела деньги мошенникам и потеряла 4 миллиона рублей

В полицию Нефтеюганска обратилась 74-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве. По словам женщины, ей позвонил аналитик инвестиционной компании и заверил, что путем инвестирования денег под большие проценты можно получить высокий пассивный доход.

В течение двух месяцев мошенник проводил бесплатные консультации, показывая пенсионерке, как выгодно вкладываться в покупку криптовалюты, сырья и акций. Лжеброкер присылал потерпевшей нарисованные графики, ссылки на фейковые сайты, где якобы отображался рост доходов горожанки от инвестиций.

«По инструкции неизвестного женщина перевела на разные банковские счета 1 миллион 800 тысяч рублей личных накоплений. Увидев выручку, пенсионерка решила пойти ва-банк и оформила два кредита на сумму свыше 2 миллионов рублей. В общей сложности пенсионерка совершила 27 денежных операций», - рассказали в пресс-службе полиции.

Получить прибыль и вернуть вложенные деньги пенсионерке не удалось. Тогда она поняла, что ее обманывают. Сумма материального ущерба составила 3 966 500 рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.