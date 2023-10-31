В Югре 13 пассажиров сломавшегося в пути междугородного автобуса попросили ловить попутку

13 пассажиров высадили из автобуса дальнего следования на трассе Югры из-за поломки транспорта. Они ехали из Ханты-Мансийска в Югорск и застряли на половине пути. По словам очевидцев, водитель сломавшегося автобуса попросил пассажиров искать попутку, говорится в публикации в группе во «ВКонтакте» «Подслушано Советский ХМАО».

«Проехав 100 км, микроавтобус сломался. Водитель сказал его сейчас возьмут на буксир, а вы, пассажиры (13 человек), выходите ловите попутки. Про возврат денежных средств не может быть речи», − рассказала пассажирка.

В отделе продаж транспортного агентства по городу Ханты-Мансийску передали, что сейчас они уточняют, произошел ли инцидент на самом деле, сообщает «Вестник Сургутского района». Если информация подтвердится, то деньги за несостоявшуюся поездку будут возвращены.

По поручению руководителя следственного управления по этому инциденту организовали процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).